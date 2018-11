Centro Europeu lança Nano Cursos

Redação Bem Paraná com assessoria

Constantemente, o mercado de trabalho passa por novas e progressivas transformações. O surgimento de tecnologias desencadeia um constante despontar de novas funções, demandas e nichos econômicos pressionando as organizações a se adaptarem e exigindo cada vez mais conhecimento e atualização profissional. Nesse contexto, o Centro Europeu de Curitiba, uma das principais escolas de profissões e idiomas da América Latina, acaba de lançar uma gama de Nano Cursos, pensados para oferecer capacitações inovadoras, com experiências de imersão rápidas e segmentadas por áreas de atuação.

Os cursos do Centro Europeu são uma resposta mais ágil e eficaz às novas demandas do mercado com viés mais prático que pós-graduações e MBAs, além de melhor custo-benefício. Segundo Ronaldo Cavalheri, diretor geral do Centro Europeu, o conceito de nano cursos surgiu da necessidade de habilitar o profissional a ser capaz de encontrar soluções eficazes e de qualidade para as novas demandas do mercado. “Novas profissões, possibilidades de atuação e áreas de especialização surgem todos os anos em uma velocidade nunca imaginada, e nesse cenário a melhor maneira de se destacar profissionalmente é aprendendo a agregar valor e qualidade às dinâmicas do mercado. E isso só é possível adquirindo habilidades e competências que só o aperfeiçoamento constante e a capacitação continuada garantem”, explica.

As atividades são desenvolvidas com foco em modernidade, assertividade e dinamismo e contam com toda a expertise de professores experientes e atualizados. Os cursos abrangem quatro categorias de conhecimento: Tecnologia e Inovação, Marketing Digital, Soft Skills e Novas Economias. Cada esfera contempla habilidades que são altamente valorizadas pelo mercado e com práticas voltadas a segmentos de atuação novos ou que antes não eram profissionalizados e possui uma carga horária de 24 horas divididas entre conteúdo online e aulas presenciais. O aluno tem a opção de criar uma trilha de aprendizagem compondo diferentes experiências que o ajudarão a ser um profissional mais completo.

Elaborados para preencher lacunas existentes no mercado de trabalho, os cursos apresentam uma metodologia que encoraja o aluno a se desenvolver em um formato híbrido e o desafia a solucionar problemas e atender solicitações baseadas em situações reais sob a supervisão de profissionais de referência no mercado local. A intenção é que os participantes possam colocar o aprendizado em prática imediatamente, otimizando o exercício da função e valorizando o currículo.

O Centro Europeu está com inscrições abertas para vários Nanos Cursos. Para conhecer todas as opções, acesse o site www.nanocursos.com.br.