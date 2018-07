Centro-Sul do Paraná tem chuva forte em avanço e possibilidade de granizo

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde deste domingo (29) é quente e abafada em grande parte do Paraná, no entanto do Centro para o Leste do Estado núcleos/áreas de instabilidade se desenvolveram. No mieo da tarde a chuva era forte e acompanhada de trovoadas. No Centro-Sul e em parte dos Campos Gerais há potencial para queda de granizo.

Essas condições duram pela segunda-feira (30) em todas as regiões do Paraná.