Cerca de 150 mil moradores do Tatuquara terão acesso a internet por wifi

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Governo do Estado e a Prefeitura de Curitiba definiram na sexta-feira (10) os parâmetros e investimentos para instalação de rede de internet sem fio (wi-fi) nos bairros mais ao sul da Capital. A iniciativa deve beneficiar mais de 150 mil moradores da região. Técnicos da Copel Telecom, Copel, Prefeitura e do IPPUC acompanharam a governadora Cida Borghetti e o prefeito Rafael Greca na visita técnica à Regional Tatuquara para anunciar os serviços da Copel Telecom.

A governadora disse que facilitar o acesso à internet amplia as possibilidades das pessoas de usar diversos serviços públicos que já estão disponíveis online. “O Estado mantém o Governo Digital, que agiliza muito a vida dos cidadãos”, destacou.

Na visita técnica foi avaliada e definida a amplitude da cobertura pela Copel Telecom. A instalação se dará a partir da UPA CIC e da Rua da Cidadania do Tatuquara, sendo estendida a Escolas Públicas, Clube da Gente, Unidades Básicas de Saúde, CMEIS e Escolas, Faróis do Saber e da Inovação, pontos de comércio, serviços e indústria.

“A ideia é trazer para essa região um corredor de prestação de serviços de wifi, liberando acesso através de um portal para que o cidadão possa ter acesso a diversos serviços”, disse o diretor-adjunto da Copel Telecom, Maurício Dayan Arbetnan.

CONECTIVIDADE - Os equipamentos públicos do Tatuquara se ressentem de sinal de internet e wifi. O prefeito Rafael Greca disse que as operadoras comerciais tradicionais não investiram na área, e por esse motivo o Governo e a Prefeitura se associam para garantir o serviço pela Copel Telecom.

“As operadoras não colocaram sinal de internet aqui, e a parceria com a Copel Telecom vai permitir que esse lugar se ligue aos serviços da Prefeitura e do Governo do Paraná”, afirmou o prefeito.

Greca disse que o principal objetivo é possibilitar às pessoas a comunicação por whatsapp e o acesso ao aplicativo municipal "SaúdeJá". Isso permitirá a marcação de consultas, atendimento médico e cirurgias nas 110 unidades básicas de saúde da Capital e acesso aos exames do Laboratório Municipal, ao programa Mãe Curitibana e a outros serviços.

Permitirá também acesso à plataforma #FalaCuritiba de reivindicações da cidadania, ao fone 156 da Prefeitura, e a serviços da Celepar e do Governo.

ABRANGÊNCIA - A Regional do Tatuquara compreende os bairros de Vila Pompéia, Campo de Santana, Caximba, Gleba da Ordem, Vila Evangélica, Moradias Santa Rita, Moradias Rio Bonito, no limite com Linha Verde Sul, Estrada da Lapa, além das regionais do Bairro Novo e do Pinheirinho.

PRESENÇAS – Participaram da reunião o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; o presidente da Copel, Jonel Iurk; o secretário municipal de Comunicação Social, Israel Reinstein; o diretor administrativo da Copel Telecom, Rafael Oliveira, e demais autoridades.