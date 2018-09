Cerca de 88 mil eleitores solicitaram voto em trânsito para as eleições

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TSE divulgou nesta quinta-feira (5) o número de pessoas que solicitaram voto em trânsito para as eleições deste ano. Ao todo, 87.979 eleitores fizeram o requerimento junto à Justiça Eleitoral de 17 julho a 23 de agosto.

São Paulo terá a maior movimentação desses eleitores. Cerca de 18 mil pessoas de todo o país pediram para votar no estado, número inferior a 2014, quando 25.504 eleitores pediram para votar no estado. Além disso, mais de 16 mil eleitores paulistas votarão em municípios diferentes de onde estão inscritos, mas metade deles continuará a votar dentro do estado.

Além da movimentação de votos de eleitores dentro do país, 406 brasileiros inscritos no exterior também pediram voto em trânsito para votar no Brasil. Dos militares, cerca de 26 mil devem votar fora dos municípios de origem, a maioria em Minas Gerais, onde votarão mais de 5 mil.

O eleitor que solicitou voto em trânsito em São Paulo recebeu um protocolo do cartório eleitoral com o endereço do local de votação. Eleitores que tenham perdido o documento ou tenham recebido a informação, podem consultar a zona, seção e local no site do TSE.