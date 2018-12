Cerimônia de entrega do Troféu Gralha Azul será nesta terça-feira

AEN

Será realizada nesta terça-feira (18) a cerimônia de entrega do Troféu Gralha Azul 2017/2018. O evento está na 38ª edição e este ano tem 18 categorias, incluindo direção, cenário, figurino, sonoplastia e ópera. Haverá ainda um prêmio especial e a escolha do técnico do ano. A premiação acontece no Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha, com início às 20h30

O Gralha Azul, principal premiação do teatro no Paraná, é uma parceria do Centro Cultural Teatro Guaíra e do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão no Estado do Paraná (Sated).

Os vencedores receberão um troféu, cuja imagem foi criada por Ivens Fontoura em 1975, e R$ 3 mil. As duas categorias principais, espetáculo adulto e espetáculo para crianças, recebem R$ 6 mil cada.

Nesta edição, fizeram parte da comissão julgadora Cesar Almeida, Rômulo Zanotto e Sônia Morena.

PRÊMIO

O Troféu Gralha Azul foi criado em 1974 para celebrar o talento dos artistas, a capacidade dos técnicos e a qualidade dos produtores teatrais do Paraná. Esta premiação foi criação de Edson D’Ávila, Delcy D’Ávila, Yara Sarmento e Waldir Manfredini.

A primeira premiação aconteceu em 1975 e o espetáculo vencedor foi Paraná Terra de Todas as Gentes (autores Adherbal Fortes e Paulo Vítola, direção Maurício Távora). Esta montagem inaugurou o auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão) em 12 de dezembro de 1974

OS INDICADOS DESTA EDIÇÃO

ESPETÁCULO

- CRIÂNSIA - Processo MultiArtes

- JOKER - Grupo Delírio Cia de Teatro

- AIR BAG - UMA COMÉDIA DE COSTUMES PLAGICOMBINADA - Processo multiartes

- a animalesca fortunada aventura de reconto de amor e morte - Companhia Cena Hum

- MONA LISA VS ADOLPH HITLER - Grupo Delírio Cia de Teatro

ESPETÁCULO PARA CRIANÇAS

- ROCK PARA PEQUENOS - Mauricio Kennedy Vogue

- CATARATAS - Produções Artísticas David Ltda - Grupo Pantomima

- PATRACA - O PALHAÇO ASTRONAUTA - Cia do Abração

DIREÇÃO

- ADRIANO ESTURILHO por Criânsia

- ADRIANO ESTURILHO por Air Bag - Uma Comédia de Costumes Plagicombinada

- EDSON BUENO por Mona Lisa Vs Adolph Hitler

- EDSON BUENO por Joker

- LEO CAMPOS por A Animalesca Fortunada Aventura de Reconto de Amor e Morte

DIREÇÃO ESPETÁCULO PARA CRIANÇAS

- MOACIR DAVID por Cataratas

- MAURICIO VOGUE por Rock para Pequenos

- LETÍCIA GUIMARÃES e MAURICIO VOGUE por Patraca - O Palhaço Astronauta

ATRIZ

- ROSANA STAVIS por Hoje é dia de Rock

- PATRICIA CIPRIANO por Air Bag - Uma Comédia de Costumes Plagicombinada

- MANOELA REICHMANN por A Animalesca Fortunada Aventura de Reconto de Amor e Morte

- PAGU LEAL por Um Ricardo III

- PAGU LEAL por Huis Clos Revisitando Sartre

ATOR

- EDSON BUENO por Mona Lisa VS Adolph Hitler

- GUILHERME FERNANDES por Joker

- RAFAEL CAMARGO por Huis Clos Revisitando Sartre

- TIAGO MARQUES por O Melhor Show do Mundo...na minha opinião

- WENRY BUENO por Anáguas, Florais e Gin Tônica

ATRIZ ESPETÁCULO PARA CRIANÇAS

- ANA PAULA MACHADO por Em Busca do Pássaro Azul

- CLEIDE PIASECKI por Cataratas

- MARINA GOBETTI por Rock para Pequenos

- FERNANDA SOUTO por Cataratas

ATOR ESPETÁCULO PARA CRIANÇAS

- LEONARDO GOULART por Cataratas

- SIMÃO CUNHA por Patraca - O Palhaço Astronauta

- PAULO CHIERENTINE por A Incrível Aventura de Sofia e Vovô Ludovico

- WILLIAM BARBIER por A Incrível Aventura de Sofia e Vovô Ludovico

ATRIZ COADJUVANTE

- MARIANA BARROS por Criânsia

- DÉBORA VECCHI por Criânsia

- JOSSANE FERRAZ por Criânsia

- ELIANE CAMPELLI por Suburbano Coração

- MICHELLE PUCCI por Urubu Comum

ATOR COADJUVANTE

- RANIERI GONZALEZ por Boca Maldita

- PAULO KABUTO por Criânsia

- CLEYDSON NASCIMENTO por Criânsia

- ALLAN BRASILEIRO por Criânsia

- ROGÉRIO FRANCISCO COSTA por Donantônia

CENÁRIO

- GUENIA LEMOS por Air Bag - Uma Comédia de Costumes Plagicombinada

- GUENIA LEMOS por Poses para Dormir

- GUENIA LEMOS por Criânsia

- FERNANDO MARÉS por Joker

- PAULO VINÍCIUS por Urubu Comum

FIGURINO

- EDUARDO GIACOMINI por Criânsia

- RICARDO GARANHANI por Cataratas

- LUISA WOLFF por A Animalesca Fortunada Aventura de Reconto de Amor e Morte

- ALEX LIMA por Vickings e o Reino Saqueado

- FABIANA MAGALHÃES PESCARA e RENATA SKROBOT por Deslady

ILUMINAÇÃO

- BETO BRUEL por Joker

- WAGNER CORREA por Hoje é dia de Rock

- VICTOR SABBAG por Papéis de Maria Dias

- LUCAS AMADO por Air Bag - Uma Comédia de Costumes Plagicombinada

- LUCAS AMADO por Criânsia

COMPOSIÇÃO MUSICAL

- ADRIANO ESTURILHO e EUGÊNIO FIM por Criânsia

- RUBENS ROSA por A Animalesca Fortunada Aventura de Reconto de Amor e Morte

- ADRIANO ESTURILHO e EUGÊNIO FIM por Air Bag - Uma Comédia de Costumes Plagicombinada

- VADECO por Coração

- VADECO por O Céu de Valentim

SONOPLASTIA

- EUGÊNIO FIM por Criânsia

- EUGENIO FIM por Air Bag - Uma Comédia de Costumes Plagicombinada

- CLEBER HIDALGO por A Animalesca Fortunada Aventura de Reconto de Amor e Morte

- CÉSAR SARTI por Cataratas

- TIAGO CONSTANTE por Kaza

MAQUIAGEM/CARACTERIZAÇÃO

- LIVIEN ULLMANN por A Animalesca Fortunada Aventura de Reconto de Amor e Morte

- LILIAN MARCHIORI por Suburbano Coração

- ISABELLA JAPIASSÚ por Acordei Cedo no dia em que Morri

- JANAINA GRABOSKI por Automatos

- MARCELINO MIRANDA por Cataratas

TEXTO ORIGINAL

- ADRIANO ESTURILHO por Air Bag - Uma Comédia de Costumes Plagicombinada

- ADRIANO ESTURILHO por Criânsia

- LEO CAMPOS por A Animalesca Fortunada Aventura de Reconto de Amor e Morte

- EDSON BUENO por Joker

- THIAGO DOMINONI por A Carne Cambiante

PRÊMIO ESPECIAL

- NICOLE BARÃO

TÉCNICO DO ANO

- WILSON MENDES PINHEIRO

PRODUÇÃO DE ÓPERA

- JOÃO E MARIA HÄNSEL UND GRETEL (1893) - SALETE CERCAL

SERVIÇO

38ª edição do Prêmio Gralha Azul 2017/2018

Dia 18 de dezembro, às 20h30

Auditório Salvador de Ferrante - Guairinha

ENTRADA FRANCA - O controle de acesso do público ao evento será responsabilidade da equipe DPA/CCTG, com orientação do DAU/CCTG