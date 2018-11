Certidão de quitação eleitoral poderá ser emitida pela internet a partir desta segunda-feira

Redação Bem Paraná com assessoria

Os eleitores que necessitam emitir a certidão de quitação eleitoral pela internet poderão fazê-lo a partir da próxima segunda-feira (15). Até este domingo (14), o serviço estave indisponível. O período foi necessário para que houvesse a atualização no Cadastro Nacional de Eleitores os registros de comparecimento ou ausência às urnas no primeiro turno das Eleições 2018, conforme determina a Resolução do TSE nº 23.556/2017.

A certidão poderá ser obtida em qualquer cartório eleitoral. Basta apresentar o comprovante de comparecimento ao pleito (canhoto). Na falta do comprovante, somente o cartório eleitoral no qual o eleitor é inscrito poderá emitir a certidão durante esse período.

Os endereços dos cartórios eleitorais podem ser obtidos nas páginas dos tribunais regionais eleitorais na internet (www.tre-uf.jus.br), substituindo-se “uf” pela sigla da unidade da Federação ou no seguinte link do site do TSE: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/cartorios-e-zonas-eleitorais/zonas-eleitorais-cartorios/pesquisa-a-zonas-eleitorais.