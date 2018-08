CEU abre vagas para cadastro de novos membros do grupo

Da Redação Bem Paraná

Estão abertas as inscrições para candidatos a membros do Grupo Gestor do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do dia 23 a 24 de agosto, no Centro de Artes e Esportes Unificados (localizado na rua Professor Ovídio Jorge Nogueira, 122, Jardim Meliane). Os interessados poderão acessar o edital 01/2018, “Inscrição para Membros do Grupo Gestor Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU.

O CEU é um equipamento público estatal, instalado em áreas de vulnerabilidade social, que integra atividades socioculturais, socioassistenciais, recreativas, esportivas, de formação e de qualificação.

Idealizado em conjunto pelos Ministérios da Cultura, Esporte, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Justiça e do Trabalho e Emprego, integra em um mesmo espaço físico programas e ações setoriais, com o objetivo de promover, em áreas de vulnerabilidade social, a ampliação do acesso a serviços públicos, o desenvolvimento econômico e social, a cidadania e a garantia de direitos ao cidadãos.

O Centro visa a integração das políticas nacionais, estaduais e municipais de Cultura, Esporte, Assistência Social, Justiça e Trabalho e Emprego, a fim de oferecer serviços públicos dos seus respectivos sistemas nacionais, na medida da sua consolidação e da adesão por parte dos entes federados.

O Grupo Gestor tem como princípio a participação social, por meio da garantia da gestão compartilhada do CEU entre o poder público local, a comunidade beneficiária e a sociedade civil organizada.

Resultado das inscrições: o edital dos candidatos aptos a participar das eleições para o biênio 2018/2020 será divulgado no dia 27 de agosto de 2018, no CEU Campo Largo.