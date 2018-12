Chacina deixa oito homens mortos e três feridos na Grande Belém

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oito homens morreram baleados e outros três ficaram feridos na região metropolitana de Belém (PA), no final da tarde desta segunda-feira (29).

Segundo a Polícia Civil, a chacina foi registrada no bairro Tapanã, na região periférica de Icoaraci, distrito distante a cerca de 20 km do centro da capital paraense.

As vítimas foram baleadas por volta das 17h30 (horário local) em quatro pontos diferentes do bairro em um curto intervalo de tempo. Testemunhas que presenciaram o crime disseram aos policiais civis que os suspeitos estavam em duas motos e em um carro.

Os criminosos, de acordo com as testemunhas, passaram pelo local atirando e fugiram na sequência. Cinco homens atingidos pelos disparos morreram na hora. Outros três foram socorridos para uma Unidade de Pronto-Atendimento do bairro, mas também não resistiram aos ferimentos.

As três vítimas que sobreviveram aos ataques foram levadas ao Pronto-Socorro de Belém. Elas não correm risco de morrer, segundo informou a Polícia Civil.

A chacina está sendo investigada na Divisão de Homicídios do Pará. A Polícia Civil não divulgou qual é a principal linha de investigação para não atrapalhar a apuração do caso. Nenhum dos suspeitos foi preso até a manhã desta terça (30).

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2017, mostram que Belém é a terceira capital mais violenta do país -atrás de Rio Branco (AC) e Fortaleza (CE).

A taxa de mortes violentas para cada 100 mil habitantes em Belém chega a 67,5, bem acima da registrada no Pará, com 53,4. O indicador considera casos de homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, mortes de policiais em confrontos e mortes decorrentes de intervenções policiais.

MORTOS IDENTIFICADOS

Manoel Evilasio dos Santos, 25

Marcos Vinícius dos Santos Pereira, 22

Thiago Luiz Moraes Santos, 23

Jacob Almeida Braga, 22

Fernando Pantoja Costa, 18

Davi Tiago

Diego Borges

Sávio Miller Silva da Conceição