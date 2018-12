Chamusca fecha com Vitoria três dias após ser anunciado pelo Oeste

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vitória informou a contratação do técnico Marcelo Chamusca nesta quinta-feira (6). O comunicado causou estranheza, uma vez que o treinador havia sido anunciado três dias antes pelo Oeste. Ambos times disputarão a Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem.

Em nota divulgada na segunda-feira (3), Chamusca disse estar muito feliz pelo acerto com o time paulista, que ainda jogará o estadual e a Copa do Brasil em 2019. Já, na quinta, ao declinar do convite, publicou um texto em suas redes sociais para justificar o aceite ao clube baiano.

“Sou de Salvador e tive minha primeira experiência como treinador de futebol nas categorias de base do Vitória. A dívida de gratidão que eu possuía com o clube por ter me apresentado à essa profissão era algo que carreguei por toda minha carreira. Nesta quinta, tive a chance de retribuir isso”, escreveu.

O treinador ainda agradeceu ao Oeste e disse estar voltando para casa.

Com contrato até novembro do próximo ano, Chamusca terá a missão de levar o Vitória de volta à Série A. No ano passado, ele conseguiu o feito no comando do Ceará. O treinador ainda acumula passagens recentes por Ponte Preta e Paysandu.

Além da segunda divisão do Brasileiro, o Vitória disputará o estadual, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil na próxima temporada.