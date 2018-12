Chance de conseguir estágio é 25% maior no 1º trimestre

Da redação

De acordo com levantameto do CIEE, probabilidades crescem por conta das vagas chamadas sazonais

Contradizendo a máxima que o ano começa depois do Carnaval, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE realizou levantamento que aponta que os universitários têm ao menos 25% mais chances de conquistar uma vaga no 1° trimestre do ano.

Isso acontece, porque nos três meses iniciais do ano é realizada a reposição de contratos que encerraram devido o tempo de vigência, ou o estudante encerrou o curso de graduação. Um novo pico de contratação ocorre novamente nos meses de julho e agosto, motivado principalmente por estudantes que iniciaram o curso no meio ano.

Com base no banco de dados da entidade, a pesquisa apontou que a partir do 4° semestre, o que representa a metade da graduação para cursos com duração de quatro anos, as chances de ser contratado são de 18,03% e no 6° bate no teto de 19,52%.

Para Marcelo Gallo, Superintendente Nacional de Operações do CIEE, esse é um movimento natural e esperado das empresas. “Os contratos de estágio duram cerca de dois anos ou até o estudante se formar, portanto, as companhias estão contratando estagiários de olho em futuros projetos e formar profissionais capacitados que ela possa absorver ao final do período”, afirma.

Outro levantamento recente da instituição apontou que entre os meses de dezembro de 2018 e março de 2019 serão abertas ao menos 80 mil vagas.

Cinco dicas para conseguir um estágio

1 Conheça as competências valorizadas

Algumas competências comportamentais devem ser mais valorizadas para conseguir estágio. Adaptabilidade e flexibilidade, por exemplo, são importantes porque demonstram dedicação e aceitação de novas atividades. Capacidade de trabalhar em equipe é outra característica muito bem vista porque demonstra habilidade de se relacionar positivamente com o grupo de trabalho.

2 Acerte o português

Empresas estão até aplicando testes ditados nos processos seletivos para ver como os candidatos se saem. Mas de acordo com uma pesquisa do Nube, cerca de 40% deles são eliminados logo na primeira etapa porque vão muito mal tanto no ditado quanto na redação. Para melhorar a escrita é ler e escrever muito para absorver vocabulário. Já para melhorar a comunicação oral e a expressão corporal, a recomendação é treinar em frente ao espelho.

3 Tenha experiências válidas

Elas podem ser tanto um trabalho em grupo na faculdade, uma atividade extracurricular ou até a participação em palestras, feiras e eventos voltados a sua profissão.

4 Defina o foco

Outro ponto essencial para conseguir estágio dos seus sonhos é buscar oportunidades que estejam alinhadas ao seu perfil. É importante também manter o foco em algumas empresas nas quais você deseja trabalhar.

5 Estude a empresa

Quando for chamado para uma entrevista, estude um pouco da cultura e do ramo de atuação da empresa. “Isso demonstra interesse na oportunidade”, diz Skarlett. “E é muito simples, pois a maioria das corporações disponibiliza sua trajetória nos seus sites.”

6 Chegue com calma

Outra dica essencial é a de tomar cuidado com atrasos.

7 Não invente histórias

É meio óbvio, mas é sempre importante repetir: nunca, jamais, invente histórias sobre você ou sobre seus conhecimentos. Todas as informações serão checadas pelo recrutador e um erro desse tipo pode acabar com qualquer chance que você teria na disputa.