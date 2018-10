Chance de título do Palmeiras no Brasileiro sobe para 69,1%, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória por 2 a 0 no confronto direto diante do São Paulo, no último sábado (6), elevou a chance de título do Palmeiras para 69,1% após todos os concorrentes jogarem na 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, indicam os números divulgados pelo site Chance de Gol. Na rodada anterior, o time comandado por Luiz Felipe Scolari, agora líder com 56 pontos, tinha 40,3% de possibilidade.

Além da vitória no clássico, o Palmeiras viu as chances matemáticas aumentaram diante dos tropeços de outros dois concorrentes: O Grêmio, que empatou por 2 a 2 com o Bahia, e o Internacional, derrotado por 2 a 1 para o Sport. A exceção na rodada foi o Flamengo, que derrotou o Corinthians por 3 a 0 em Itaquera.

Diante destes resultados, o vice-líder Internacional viu suas chances caírem de 38,5% para 16,2%. Flamengo (6,5%), São Paulo (3,3%) e Grêmio (4,9%) completam o grupo com times de chances reais de títulos, sendo que o Atlético-MG (45 pontos e 0,07% de possibilidade) corre por fora.

A análise realizada pelo Chance de Gol leva em consideração o local da partida (dentro ou fora de casa), o retrospecto recente e os adversários que restam a cada clube enfrentar. Por causa disso, alguns clubes que estão atrás na tabela aparecem com mais chances de títulos que outros que estão à frente. O mesmo acontece na briga pelo rebaixamento, em que uma equipe que já está no Z-4 tem menos chances de cair do que uma que figura fora dele.

Vale lembrar as projeções não levam em conta três jogos da 28ª rodada a serem disputados —Fluminense x Paraná, Botafogo x Vasco e Cruzeiro x Ceará.

Chances de título:

1 - Palmeiras (56 pontos) - 69,1% de chances

2 - Internacional (53 pontos) - 16,2%

3 - Flamengo (52 pontos) - 6,5%

4 - São Paulo (52 pontos) - 3,3%

5 - Grêmio (51 pontos) - 4,9

6 - Atlético-MG (45 pontos) - 0,07%

Chances de Libertadores (G-6):

1 - Palmeiras (56 pontos) – quase 100% de chances

2 - Internacional (53 pontos) – 99,93%

3 - Flamengo (52 pontos) - 99,5%

4 - São Paulo (52 pontos) - 98,8%

5 - Grêmio (51 pontos) - 99,5%

6 - Atlético-MG (45 pontos) - 77,1%

7 - Santos (39 pontos) - 9,3%

8 - Cruzeiro (37 pontos) - 10,3%

9 - Atlético-PR (36 pontos) - 4,7%

10 - Corinthians (35 pontos) - 0,2%

11 - Fluminense (34 pontos) - 0,4%

12 - Botafogo (33 pontos) - 0,03%

13 - América-MG (32 pontos) - 0,02%

14 - Bahia (31 pontos) - 0,1%

Risco de rebaixamento:

7 - Santos (39 pontos) - 0,01%

8 - Cruzeiro (37 pontos) - 0,03%

9 - Atlético-PR (36 pontos) - 0,2%

10 - Corinthians (35 pontos) - 2,4%

11 - Fluminense (34 pontos) - 2%

12 - Botafogo (33 pontos) - 18,9%

13 - América-MG (32 pontos) – 34,4%

14 - Bahia (31 pontos) - 7,9%

15 - Chapecoense (31 pontos) - 28,6%

16 - Ceará (30 pontos) - 14,6%

17 - Vasco (30 pontos) - 31,1%

18 - Vitória (29 pontos) - 70,4%

19 - Sport (27 pontos) - 89,5%

20 - Paraná (17 pontos) - quase 100%