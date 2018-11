Chapas fazem eleição amena no Inter e poupam time de disputa política

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro turno das eleições do Internacional foi realizado na noite desta quinta-feira (8). Tanto a chapa de situação quanto a de oposição venceram a cláusula de barreira e vão para o segundo turno, que será realizado após o encerramento do Brasileiro. Em clima ameno, o pleito passou longe do vestiário e não apresenta qualquer influência no momento decisivo do time.

"Respondo por mim, sou bem desatento. Eu soube que começaria este processo hoje [quinta] pela manhã. A gente quer o bem do clube, sabe que nossa parte é dentro de campo, mas creio que não influencia em nada no vestiário. É um assunto que deixamos para as pessoas competentes", disse o goleiro Marcelo Lomba.

A falta de influência do pleito no elenco também foi reflexo de um acordo entre os movimentos do clube: adiar o processo. Em vez de ter início no começo de outubro, a disputa pelo comando do clube no próximo biênio foi adiada apenas para novembro e dezembro.

Nos bastidores, mesmo que discordem sobre pontos específicos e tenham visão contrárias sobre a gestão do Inter, as chapas mantêm o respeito e evitam críticas acima do tom. Tudo para que não se crie um ambiente negativo na disputa pelo título nacional nessas últimas seis rodadas de Brasileiro.

"Meu trabalho principal segue sendo como presidente do Internacional. A campanha tem uma coordenação. Vamos seguir focados no que temos feito, temos pensado na próxima temporada, em reforços, na pré-temporada, no fim de Brasileiro e na disputa que temos pelo título. Construímos isso com muito trabalho e é o que temos apresentado ao nosso associado", disse o presidente Marcelo Medeiros, candidato à reeleição, após o resultado do primeiro turno das eleições.

"Vamos nos comunicar com o associado. Eles vão saber dos nossos projetos através de redes sociais, vamos visitar as cidades onde temos associados para divulgar durante esses 30 dias o que entendemos ser a essência dessa gestão. Nossa ideia é democratizar ainda mais o processo, levando as discussões mais importantes para o nosso torcedor", completou Luciano Davi, o candidato de oposição.

Até mesmo o presidente do Conselho Deliberativo, Sergio Juchem, elogiou a postura das campanhas até então. "O posicionamento de ambas as chapas vai ajudar no andamento do nosso Internacional, que está em busca do título brasileiro ou ao menos uma vaga na Libertadores. Eu acredito que a gente possa chegar ao título, podemos chegar lá", disse.

Com 178 votos, a Chapa 01, de Marcelo Medeiros, atual presidente do Inter, saiu vitoriosa na eleição restrita aos Conselheiros na noite desta quinta. A Chapa 02, cujo candidato à presidência é Luciano Davi, obteve 74 votos e ultrapassou a cláusula de barreira.

O segundo turno das eleições, com votação dos associados do clube, está marcada para dia 8 de dezembro, quando o Brasileiro já terá se encerrado. São aproximadamente 63 mil sócios aptos a participar do pleito, e o clube colorado finaliza um aplicativo que vai autorizar votação através da internet.

A cinco pontos do líder Palmeiras, o Inter se prepara para enfrentar o Ceará neste domingo (11), a partir das 17h, em Fortaleza.