Chape fará culto nesta quinta em homenagem a mortos em acidente

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Chapecoense e a Fundação Vidas organizarão nesta quinta-feira (29), às 21h, um culto ecumênico em homenagem às vítimas da queda do avião da LaMia.

A cerimônia será realizada no Átrio Davi Barela Dávi, ao lado da Arena Condá, e contará com a apresentação do Coral de Chapecó e a presença do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado de São Miguel do Oeste, que será homenageado pela colaboração na época do acidente.

O evento será gratuito e aberto ao público.

A Chapecoense também manterá o túnel "Para Sempre Chape", que homenageia as vítimas do acidente, aberto para visitação na Arena Condá das 9h às 21h.