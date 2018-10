Chapecoense e Vitória jogam contra a zona de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chapecoense e Vitória se enfrentam neste domingo, às 11h, na Arena Condá, em um confronto direto pela luta contra a zona de rebaixamento. Quem perder fica entre os quatro últimos do Campeonato Brasileiro. A equipe catarinense, a primeira fora da lista dos que cairiam, começou a rodada na 16ª colocação, com 31 pontos. O Vitória estava em 18º, com 29 pontos.

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com os laterais Eduardo e Bruno Pacheco, que cumprem suspensão por terem recebido o segundo cartão amarelo. O zagueiro Eli Carlos também é desfalque, por lesão.

Com cinco jogos para realizar em casa até o fim do Brasileiro, a Chapecoense conta com o apoio da torcida para somar os pontos necessários para se manter, novamente, na Série A.

“A gente sabe que o torcedor está nos apoiando muito. O torcedor comprou a briga junto com a gente, a cidade está totalmente mobilizada, então a gente vai ganhando força, cada vez mais, para essa reta final”, afirma o goleiro Jandrei.

No time baiano, o técnico Paulo Cesar Carpegiani tem feito vários testes nos treinos para encontrar a melhor formação possível para conquistar os três pontos.

"Ele [Carpegiani] está tentando achar o time ideal. Tenho certeza de que quem ele colocar vai entrar e vai dar conta do recado", disse o atacante Erick, que deve ganhar a posição de Neilton.

CHAPECOENSE

Jandrei; Marcos Vinícius, Rafael Thyere, Douglas, Alan Ruschel; Amaral, Barreto, Yann Rolim; Doffo, Vinícius, Leandro Pereira. T.: Guto Ferreira

VITÓRIA

Ronaldo; Jeferson, Aderllan, Ramon, Fabiano; Willian Farias, Léo Gomes, Rodrigo Andrade; Lucas Fernandes, Erick, Walter Bou. T.: Paulo Cesar Carpegiani

Estádio: Arena Condá, em Chapecó

Horário: 11h deste domingo

Juiz: Leandro Vuaden (RS)