Chapecoense enfrenta o Fluminense para se distanciar na zona de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Chapecoense busca a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro para sair da posição incômoda na tabela. Nesta segunda-feira (24), o clube de Chapecó, em Santa Catarina, recebe, em casa, o Fluminense pela 26ª rodada pelo campeonato, às 20h.

Em seus últimos jogos, a Chapecoense venceu o Atlético-PR, por 2 a 1, e também bateu o Internacional, pelo mesmo placar. Com o resultado, saiu da zona de rebaixamento, mas está em 16º na tabela, um acima da zona de rebaixamento.

Para a partida desta segunda, o técnico Guto Ferreira não vai contar com os jogadores Rafael Thyere e Doffo, já que ambos estão suspensos com o terceiro cartão amarelo. Para substituir os jogadores, Ferreira deve colocar em campo Douglas e Vinícius.

A Chapecoense joga nesta segunda também com olho no jogo entre Vasco e Bahia, já que o time carioca está com 25 pontos e na 18ª posição da tabela, três a menos que o time de Chapecó. O Vasco também tem um jogo a menos no campeonato.

Já o Fluminense, que está em uma posição mais confortável na Série A, na 12ª posição, com 31 pontos, busca uma vitória para subir na tabela.

No sábado, o Fluminense treinou no CT da Chapecoense e só o goleiro Júlio César participou dos trabalhos. O demais titulares ficaram no hotel e fizeram trabalho regenerativo devido a maratona de viagens da semana.

A novidade para a partida vai ser a nova aposta do técnico Marcelo Oliveira, que deve colocar a dupla de ataque Everaldo e Luciano para tentar barrar a Chapecoense. Apesar da novidade, o Fluminense conta com uma baixa em seu time, Pedro deve voltar a atuar pela equipe só na próxima temporada. O atacante passou por uma cirurgia no joelho, após sofrer uma lesão no jogo contra o Cruzeiro, em 25 de agosto.

Para a partida, Marcelo Oliveira também deve repetir o time que venceu o Deportivo Cuenca na última quinta-feira (20), por 2 a 0.

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Douglas, Nery Bareiro, Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo, Diego Torres; Vinícius, Leandro Pereira, Victor Andrade. T.: Guto Ferreira

FLUMINENSE

Júlio César; Gum, Ibñez, Digão; Léo, Richard, Jadson, Sornoza, Ayrton Lucas; Everaldo, Luciano T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Arena Condá - Chapecó (SC)

Horário: 20h desta segunda-feira

Juiz: Anderson Daronco (RS)