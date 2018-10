Chapecoense vence América-MG, mas permanece na zona de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Chapecoense derrotou o América-MG por 1 a 0, neste sábado (27), na Arena Condá, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não tirou o time catarinense da zona de rebaixamento.

O triunfo recuperou a Chapecoense, que vinha de duas derrotas na competição. Agora, o time comandado por Claudinei Oliveira tem 34 pontos, ocupando a 17ª colocação. O América tem o mesmo número de pontos, mas está uma posição acima por ter melhor saldo de gols.

A vitória da Chapecoense foi garantida por Wellington Paulista. O centroavante, que ficou afastado do time principal por quase dois meses, alcançou a redenção ao definir o triunfo aos 15 minutos do segundo tempo.

Agora, a Chapecoense tentará manter o embalo em uma partida complicada diante do Bahia, no próximo domingo (4), na Fonte Nova. Já o América-MG, que não vence há oito rodadas, encara o Cruzeiro no Estádio Independência no mesmo dia.

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Douglas, Bruno Pacheco; Amaral, Barreto, Canteros, Osman (Wellington Paulista); Doffo, Leandro Pereira. T.: Claudinei Oliveira

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Aderlan, Messias, Matheus Ferraz, Carlinhos (Ruy); Zé Ricardo, Juninho, Gérson Magrão (Rafael Moura), Giovanni; Luan, Robinho (Aylon). T.: Adilson Batista

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Gols: Wellington Paulista, aos 15min do segundo tempo

Cartões Amarelo: Ivan, Torres, Bruno Pacheco (Chapecoense); Aderlan, Paulão, Gérson Magrão, Aylon (América-MG)