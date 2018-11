Chapecoense vence e manda o Sport para a zona de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chapecoense e Sport entraram na Arena Condá na noite desta quinta-feira (22) sabendo que uma vitória era essencial para permanecer na elite do futebol brasileiro. E foram os anfitriões que deram um passo importante para alcançar este objetivo. Com dois gols de Leandro Pereira logo no início do jogo, um de pênalti e outro de cabeça, o time catarinense venceu os pernambucanos por 2 a 1 e agora respira no Campeonato Brasileiro. Michel Bastos descontou para os visitantes.

Com o resultado, a Chapecoense chega a 40 pontos na tabela, deixa a zona de rebaixamento e joga o Sport –que estaciona nos 38– para a degola, basicamente trocando de posição com o adversário. Assim, passa a depender apenas de suas forças para seguir na Série A em 2019.

A Chapecoense agora vai à capital paulista para encarar o Corinthians, no domingo (25), às 19h, na Arena Corinthians. Já o Sport entra em campo só na segunda (26): visita o São Paulo no estádio do Morumbi, às 20h.

Nem o torcedor mais otimista da Chapecoense poderia esperar um início de jogo tão promissor. Foram dois gols em sete minutos, ambos marcados por Leandro Pereira, ex-Sport. O primeiro de pênalti, aos 3min, após bola que bateu na mão de Ernando. O segundo de cabeça, aproveitando cruzamento da direita de Eduardo, um dos jogadores mais criticados pela torcida.

Com 2 a 0 contra, o Sport não teve outra alternativa a não ser partir para o ataque. Mas foi da Chapecoense as duas próximas chances de gol na partida, com Wellington Paulista e Leandro Pereira. Já no fim do primeiro tempo, o Sport finalmente criou uma grande oportunidade, mas Douglas apareceu em cima da linha para salvar a finalização de Mateus Gonçalves. A Chape respondeu com Amaral de cabeça, mas Mailson fez milagre.

O Sport pouco criava no segundo tempo, mas contou com uma jogada individual de Michel Bastos para voltar para o jogo. O meia tirou um defensor e acertou chute forte de dentro da área; a bola bateu na trave, em Jandrei e foi para as redes. O time pernambucano ainda teve uma grande chance com Hernane, mas o cabeceio parou nas mãos de Jandrei.

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno, Alan Ruschel (Roberto); Marcio Araújo, Amaral, Canteros; Wellington Paulista, Diego Torres (Elicarlos), Leandro Pereira (Bruno Silva). T.: Claudinei Oliveira

SPORT

Mailson; Claudio Winck (Andrigo), Ronaldo Alves, Adryelson, Ernando; Marcão, Jair (Matheus Peixoto), Michel Bastos, Gabriel; Mateus Gonçalves (Marlone), Hernane. T.: Milton Mendes

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Público: 12.384 pessoas

Renda: R$ 187.190,00

Cartões amarelos: Diego Torres (Chapecoense)

Gols: Leandro Pereira, aos 3 e aos 7min do primeiro tempo (Chapecoense); Michel Bastos, aos 22min do segundo tempo (Sport)