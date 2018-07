Chay Suede e Laura Neiva terminam namoro a cinco meses da data do casamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chay Suede e Laura Neiva não estão mais namorando. O casal terminou o relacionamento de quatro anos apenas cinco meses antes da data para o esperado casamento.

"Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre", afirmaram em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa dos dois. Eles também já deixaram de se seguir no Instagram.

O casal estava junto desde 2014, após se conhecerem nos bastidores do filme "Lascados", e dividiam, atualmente, um apartamento alugado na Gávea, zona sul do Rio, em companhia de quatro cachorros.

Já o casamento estava marcado para 15 de dezembro e teria uma cerimônia íntima, segundo contou Laura à Vogue em maio. Seriam aproximadamente 350 convidados para a festa, que seria realizada em uma mansão em Santa Teresa, na região central do Rio.

Chay está hoje na novela "Segundo Sol" (Globo), onde faz o personagem Ícaro. No mês passado, ele e Laura fizeram um ensaio fotográfico juntos para a recém-lançada coleção La Medina, da Handred, em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no Rio.