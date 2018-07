Chay Suede e Laura Neiva terminam relação a cinco meses do casamento

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após quatro anos juntos, Chay Suede e Laura Neiva terminaram o relacionamento. A informação foi confirmada pela assessoria do casal através de um comunicado.

"Confirmamos que os atores Laura Neiva e Chay Suede estão se separando. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre". Os dois já deixaram de seguir um ao outro no Instagram.

Chay e Laura estavam noivos com o casamento marcado para o dia 15 de dezembro. A cerimônia seria realizada em uma mansão no bairro de Santa Tereza, zona sul do Rio de Janeiro.

O ator, que interpreta o personagem Ícaro na novela “Segundo Sol” (TV Globo), já tinha confidenciado aos mais próximos nos bastidores da trama que a cerimônia seria ao ar livre e a lista de convidados teria aproximadamente 350 nomes entre familiares e amigos dos atores.

Os dois se conheceram durante as gravações do filme "Lascados", em 2013, e só começaram a namorar no ano seguinte.