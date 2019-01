Chef Zico Garcez, do Bar do Pachá, comanda a cozinha da GastroNight do +55 Bar

Redação Bem Paraná, com assessoria

Terça-feira (29/01) é dia de GastroNight no +55 Bar! O último jantar do mês será regado aos sabores do tradicional e reconhecido Bar do Pachá, comandado pelo chef Zico Garcez. É ele quem cozinha na programação da casa pela primeira vez a partir das 19h.

Conhecido como um tradicional boteco curitibano, o Bar do Pachá foi inaugurado em 2010 e conquistou o paladar do público por seus típicos petiscos e variadas refeições. Para o jantar no +55 Bar, Zico preparou um menu inspirado nos pratos que são o carro chefe da casa comandada por ele: “Carpaccio” (entrada); “Strogonoff de Mignon” (prato principal I); “Mignon ao Poivre Vert” (prato principal II) e “Mini churros” (sobremesa).

O conhecimento do chef pela cozinha veio desde bem cedo, quando ainda era um menino. Ele observava sua babá e amiga cozinhando em casa e sempre atento nos mais variados pratos. Buchada e dobradinha, por exemplo, eram alguns deles. Anos depois, pediu para trabalhar na cozinha de um restaurante, o Atrazione d´Italia, para adquirir experiência. Em seguida, ao lado de um amigo, abriu o Poivre Vert, um restaurante que não demorou muito para se tornar um sucesso na cidade. Em 2008, Zico seguiu para o Rio de Janeiro onde estudou Gastronomia e depois de um ano e meio na cidade carioca, voltou para Curitiba e abriu o Bar do Pachá.

O valor do jantar da GastroNight é de R$75,00 com direito a uma opção de entrada, prato principal e sobremesa. Neste dia não será cobrada a entrada na casa. Para reservas ou mais informações, os contatos do +55 Bar são: (41) 3322-0900 | WhatsApp (41) 9247 3322.

Serviço:

+55 Bar

De terça a sábado, a partir das 19h, e domingo, a partir das 18h

Endereço: Av. Vicente Machado, 866 – Batel

Telefone: (41) 3322-0900 | (41) 99247 3322 (WhatsApp)

Site: http://www.cincocinco.com.br/#home

Facebook: https://www.facebook.com/mais55bar

Instagram: https://www.instagram.com/mais55bar/