Chefe da Mercedes vê vitória de Hamilton em Singapura como resposta a críticos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, disse que a vitória no GP de Singapura de Fórmula 1, no último domingo (16), foi uma resposta aos críticos do estilo de vida que Lewis Hamilton tem fora das pistas.

Em entrevista ao site Motorsport, o dirigente lembrou a semana de viagens que o líder do Mundial de Pilotos teve antes de triunfar mais uma vez.

“Já se passaram seis anos que ouvi 'como você pode permitir que Lewis saia e voe ao redor do mundo?'. Quer saber? Ele fez isso ao seu extremo nos últimos dez dias, e ele adorou. Ele estava em Xangai no desfile e em Nova York alguns dias depois. Ele veio aqui [Singapura] e destruiu, surpreendendo a todos. Vamos apenas não julgar e permitir que todos julguem como preferirem. Ele sabe o que é melhor para ele", afirmou.

Depois do GP da Itália, no dia 2 de setembro, Hamilton atendeu a eventos de patrocinadores em viagens a Xangai e a Nova York. Ele ainda compareceu ao casamento de um amigo na Itália antes de embarcar para Singapura.

Com duas vitórias consecutivas, o britânico voltou a abrir vantagem na liderança do Mundial de pilotos, sustentando agora 40 pontos de diferença para o vice-líder Sebastian Vettel, da Ferrari. O próximo GP será disputado na Rússia, no dia 30 de setembro.