Chega a Curitiba espetáculo inspirado na obra de Jorge Amado

A peça nasceu da criação de um livro vivo para o palco. Várias histórias se entrelaçam numa dramaturgia que contempla uma visão de amor que passa pelos diversos personagens encontrados na obra do autor e ganham vida na voz e no corpo de músicos, atores e dançarinos definidos como brincantes. ‘Amado’ mescla diversos personagens que se fundem em uma história. A trama foi inspirada, principalmente, em ‘Os Velhos Marinheiros ou O Capitão de Longo Curso’, passando por personagens de ‘Gabriela Cravo e Canela’ ‘Tenda dos Milagres’, ‘Tocaia Grande’, ‘Terras do Sem Fim’, ‘Quincas Berro D’água’, ‘Jubiabá’ e ‘Dona Flor e seus Dois Maridos’.

A montagem buscou levar ao palco a forma de escrita de Jorge Amado, que soube traduzir como poucos a alma coletiva do povo brasileiro. Em cena, nove atores brincantes, músicos e bailarinos narram ao público diversas histórias através de diferentes linguagens: a música, a dança, o circo e o teatro, sempre destacando personagens das festas tradicionais brasileiras.

Serviço

Teatro: ‘Amado’

Onde: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR).

Quando: 10 a 12 de agosto de 2018 (sexta a domingo). Horário: sexta e sábado, às 20h e domingo, às 19h.

Quanto: R$ 10 e R$ 5 (Classificação etária: Livre

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)