Chega em Curitiba o Day Off Club, clube de vantagens de entretenimento

Em tempos de crise econômica, os clubes de assinatura entraram para a rotina dos consumidores como uma alternativa para economizar e não abrir mão dos momentos de diversão. O Day Off Club, startup curitibana que reúne bares, restaurantes, pousadas e academias, surgiu com o objetivo de oferecer não apenas uma redução do preço, mas uma experiência de lazer, como um “dia de folga”. “O Day Off oferece uma experiência de vantagens, com promoções, não focando apenas em descontos, mas interligando pessoas e aumentando as opções de lazer, cultura, entretenimento e, principalmente, qualidade de vida”, explicam Moises Knaut, Gustavo Moita, Eduardo Munhoz e Cleverson de Paula, idealizadores do Day Off Club. Sem qualquer custo para os empresários participantes, podem integrar ao clube estabeleciamentos de diferentes segmentos, como gastronomia, eventos, entretenimento, esporte, lazer, fitness, hotelaria, turismo entre outros.

God Save The Beer lança a God Eats

Os sócios Bruno Santos, Rafael Nogueira e Samuel Nogueira, oa God Save The Beer, inauguraram a God Eats, opção gastronômica com menu de novidades. A inauguração da cozinha God Eats vai tornar o espaço ainda mais completo, já que atualmente a casa reúne um mix de loja e bar. ”Agora, além de contar com mais de 200 opções de cervejas artesanais, o cliente pode saborear um hambúrguer assinado pelo chef Lucas Bernardi e completar sua experiência escolhendo uma peça de roupa ou o growler da nossa marca, por exemplo. A equipe também está treinada para indicar qual cerveja melhor harmoniza com os itens do cardápio”, explicam. Criada em 2015, o espaço é um mix de loja e bar, que tem a intenção de se tornar uma futura franquia. A casa também possui uma grife que inclui camisetas, growlers, copos e cervejas personalizadas e amplos produtos.

Balanço

- Especialistas da Itália, México, Nicarágua e Argentina estarão em Curitiba para debater com seus pares brasileiros o tema “Compliance e o mercado internacional”, um dos painéis do Fórum Pulire América, que acontece nos dias 9 e 10 de agosto no ExpoUnimed, na Universidade Positivo.

- O Mercado Muncipal de Curitiba comemorou seis décadas de existência, com várias comemorações organizadas pela Ascesme – Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal. Hoje o Mercado recebe em média 65 mil pessoas por mês, com 362 unidades comerciais em 15,6 mil metros.

- O mercado dos carros de luxo está em alta em Curitiba e o setor ganha um novo nicho, inédito no Paraná. Inaugurou a unidade conceito Bana Premium, primeiro centro automotivo de luxo que atenderá os superesportivos e os veículos multimarcas importados.