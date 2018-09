'Chega uma hora que desgasta, é normal', diz Cachorro Grande sobre saída de Marcelo Gross

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em maio deste ano, a banda Cachorro Grande demitiu o guitarrista Marcelo Gross, membro fundador do grupo que completou 19 anos de estrada em 2018. Em entrevista a Faa Morena, os integrantes disseram que é um processo normal que ocorre quando a banda de muito tempo de estrada.

"Chega uma hora que desgasta, é normal, são quase 20 anos [de conjunto]. Não rolou conflito, como as pessoas dizem, ele foi para um lado e nós não hesitamos em puxar alguém que sempre esteve ao nosso lado também", explica Rodolfo Krieger, citando a chegada de Gustavo X, que integrava equipe técnica, para assumir o posto deixado por Marcelo.

O vocalista e também fundador da banda, Beto Bruno, disse à Folha de S.Paulo que a distância do guitarrista no processo de composição dos dois últimos discos, "Costa do Marfim" (2014) e "Electromod" (2016), foi peça-chave para que a decisão conjunta fosse tomada. Para Bruno, o convívio com o guitarrista foi se desgastando com os anos.

À Faa Morena, Gustavo X afirmou ter sido uma honra substituir Gross. "É um cara, além de guitarrista, que eu respeito muito."

Ainda no Ritmo Brasil (RedeTV!), Bruno sobre a origem da banda, fundada na região Sul do país e exalta o rock. "Não tem sotaque, não tem língua. Está no nosso sangue. Mas, o roqueiro tem essa coisa de procurar os grandes centros [...] Então viemos para São Paulo há 15 anos."

