Chegaram as férias de inverno: veja as dicas de segurança

Da Redação Bem Paraná

Chegou julho e as férias de inverno. Com muitas famílias aproveitando para viajar no périodo, é necessário cuidados tanto nas viagens quanto com a residência. Estatísticas mostram que o número de roubos e furtos a residências, veículos e bagagens aumentam nessa época do ano. Para ir e voltar com tranquilidade, alguns cuidados no trânsito, no destino escolhido ou na volta para casa são indispensáveis.

Para ajudar a evitar furtos e roubos, Sérgio Ehrlich, diretor de operações da Gocil Segurança e Serviços — empresa especializada na área de segurança privada há 33 anos — dá dicas simples e preventivas de segurança para que as férias sejam aproveitadas da forma mais segura possível.

Aérea

As férias de inverno movimentam os aeroportos brasileiros. O Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais, já está preparado para a movimentação de alta temporada das férias de julho. De acordo com a Infraero, entre os dias 26 de junho e 31 de julho o terminal deverá receber 622 mil passageiros, entre embarques e desembarques, com uma média de 17,7 mil viajantes pasando pelo local diariamente. Os 54 terminais controlados pela Infraero devem receber 8,28 milhões de passageiros, número 1,9% superior ao movimento registrado nas férias de julho do ano passado.

E para quem vai viajar de avião, algumas dicas da Gocil podem ajudar. Opte por levar objetos de valor como celulares, laptops e joias, por exemplo, e documentos pessoais na bagagem de mão. Ao chegar no local de embarque, não se descuide da bagagem. Se houver extravios, registre ocorrência na empresa e entre em contato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Segurança para sua residência

Evite, ao máximo, divulgar o itinerário de sua viagem para desconhecidos

Ao sair de viagem, verifique sempre se as portas e os portões estão bem fechados. Evite correntes com cadeados virados para o lado de fora da residência

Não deixe nenhuma luz acesa na tentativa de fazer parecer que tem gente na casa. Isso pode ter o efeito contrário, afinal, como justificar luzes acesas durante o dia, por vários dias seguidos?

Invista na instalação de alarmes, sensores de presença ou outro dispositivo de segurança

Suspenda a entrega de revistas e jornais ou peça para alguém de confiança os recolher

Desligue a chave-geral e o registro de água para evitar surpresas desagradáveis

Deixe seus contatos com um vizinho de confiança para que seja encontrado caso aconteça algo durante sua ausência

Ao voltar, caso existam sinais de arrombamento, não entre em casa. Chame a polícia imediatamente



Segurança para seu veículo

Organize um planejamento da viagem, listando os locais por onde vai passar

Procure não estacionar na rua, especialmente em locais com pouco movimento e pouca iluminação. Se possível, opte por estacionamentos com seguro

Não deixe objetos à vista, utilize sempre o porta-malas

No trânsito, ao parar atrás de um veículo, mantenha distância o suficiente para realizar uma possível manobra rápida

Caso encontre alguém mexendo no seu veículo, não se aproxime. Busque ajuda ou procure policiais que estejam por perto

Evite se aproximar de seu veículo com as chaves na mão

Fonte: Gocil

No local de destino

Procure levar apenas o dinheiro necessário para o consumo do dia. Não faça saques em caixas eletrônicos em vias públicas. Tenha cuidado com o uso de joias, celulares sofisticados, máquina fotográfica ou qualquer outro pertence que possa chamar muita atenção. Não coloque dinheiro ou objetos de valor nos bolsos de trás. Evite caminhar por locais desconhecidos, em que haja pouco movimento, e em horários muito cedo ou muito tarde. Não deixe bolsas expostas em bancos ou próxima a pessoas que você não conhece.