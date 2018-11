Chelsea vence o Crystal Palace e assume a vice-liderança do Inglês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Chelsea venceu o seu jogo deste domingo (4) contra o Crystal Palace, pelo placar de 3 a 1, na 11ª rodada do Campeonato Inglês.

A vitória deu ao Chelsea a vice-liderança do campeonato, já que o clube superou o Liverpool nos critérios de desempate. Ambas as equipes tem 27 pontos. O Manchester City, atual líder do Inglês tem 29 pontos.

Os gols marcados pelo Chelsea foram feitos pelos jogadores Pedro e Morata, que fez dois. Já pelo Crystal Palace, o atacante Townsend fez gol de honra.

Com a derrota, o Crystal Palace chega a seis jogos sem vencer e mantém a mesma posição na tabela com oito pontos, na 11ª colocação.

Na próxima fase, o Chelsea vai enfrentar o Everton no próximo domingo (4), às 12h15. O Crystal Palace recebe o Tottenham, em casa, no sábado, às 15h30. Ambas no horário de Brasília.