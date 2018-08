Cher afirma que foi chamada de velha e 'nada sexy' por diretor de 'As Bruxas de Eastwick'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante a turnê de Classic Cher, a cantora Cher, 72, contou um fato que aconteceu em seu aniversário de 40 anos, em 1986, ao The Hollywood Reporter. Ela afirmou que estava insegura com a idade, mas tinha ido dormir feliz depois de uma grande festa de aniversário e um encontro com seu futuro namorado Rob Camiletti. Até que, na manhã seguinte, seu telefone toca e, do outro lado da linha, estava George Miller, diretor de "As Bruxas de Eastwick".

Durante a conversa, George disse que "só queria ligar para dizer que ele e Jack Nicholson a consideravam velha demais e 'nada sexy' e que ele não a queria para o filme", contou Cher. Segundo a cantora, lágrimas escorreram por seu rosto e seu coração ficou partido, pois ela queria muito estar no filme. E Miller insistiu em não desligar o telefone e continuou a dizer que "odiava o jeito como Cher andava, falava, e que não gostava de seus cabelos e olhos".

Cansada de ouvir George, Cher reagiu e disse: "Ok, olhe aqui. Você não me encontrou embaixo de uma pedra. Eu fui indicada ao Oscar por Silkwood: O Retrato de uma Coragem. E eu ganhei o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes por Marcas do Destino. Então, tchau".

Ainda assim, Cher conseguiu o papel no filme ao lado de Susan Sarandon, Jack Nicholson e Michelle Pfeiffer.

Depois de atuar em novo 'Mamma Mia!', Cher lançará disco com músicas do Abba A cantora americana Cher, que aparece na sequência do filme "Mamma Mia!", que homenageia a banda sueca Abba, anunciou nesta terça-feira (17) que lançará um álbum com versões para canções do lendário grupo.

Em entrevista ao canal NBC para a divulgação do filme "Mamma Mia! Lá vamos nós de novo", que estreia nesta quinta-feira (19), a cantora e atriz de 72 anos disse que a inspiração para o disco surgiu quando cantou uma das músicas mais emblemáticas do quarteto.