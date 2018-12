Chevrolet Camaro 2019 ganha novo câmbio e mais tecnologias

Os apaixonados por carros nos últimos 50 anos, na infância é difícil quem não sonhou estar dentro de um Muscle Car, e aas grandes referencias sempre foram o Mustang da Ford e o Camaro da Chevrolet, que por muito tempo ficou apenas nos sonhos. Recentemente as duas montadoras começaram a importar esses bólidos e de última geração, mas o sonho vira realidade apenas dos sonhadores abastados. O Chevrolet Camaro 2019 será vendido no Brasil a partir de fevereiro, apenas na época preços serão revelados. Atualmente, a linha 2018 custa R$ 315 mil o cupê e R$ 350 mil o conversível. Por fora, o Camaro 2019 recebeu retoques visuais na dianteira, com novos para-choque, faróis de LED bem estreitos, gravata vazada da Chevrolet e lanternas com lentes proeminentes inspiradas na primeira geração do modelo são as únicas mudanças. Na lateral, o diferencial fica por conta das rodas de 20 polegadas. Enquanto no cupê elas trazem pintura acetinada, no conversível elas são pretas de alto brilho. O design também é diferente, o que contribui para diferenciar a identidade de cada versão. O motor V8 de 461 cv do Camaro traz sistema de injeção direta de combustível e comando de válvulas continuamente variável, que aumenta a oferta de torque e potência dentro da faixa de rotação do motor. O Camaro é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 4,2 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 290 km/h para o cupê. A novidade está na nova transmissão automática sequencial de 10 marchas, que substitui a anterior, de oito. Mais tecnológica e eficiente, a AT10 otimiza os escalonamentos que tornam a condução do veículo ainda mais prazerosa. A relação entre as trocas são mais curtas e permitem que o motor trabalhe em giro otimizado, possibilitando a sensação de retomadas mais vigorosas. Internamente, o Muscle Car ganhou a terceira geração do sistema multimídia MyLink com sistema de som Bose, câmera de ré integrada ao espelho retrovisor e alerta de colisão frontal. O Camaro também oferece muito conforto a bordo. Traz avançados recursos, como painel customizável, Heads-up Display, alto-falantes Bose, volante com aquecimento, bancos dianteiros com climatização e ajustes elétricos com memória para o do condutor, ar-condicionado dual zone, além de partida remota da ignição. No modelo conversível, a chave também pode comandar a abertura da capota, que é aberta completamente em 25 segundos. A operação também pode ser feita com o carro em movimento numa velocidade de até 50 km/h. O Camaro ainda traz um sistema de ressonadores que intensifica o ronco do som do motor dentro da cabine em giros mais altos – uma experiência única para os admiradores de carros esportivos.