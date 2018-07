Chevrolet Spin 2019 ganha novo visual

A Chevrolet revelou os detalhes da linha 2019 da Spin, que passa pela primeira reestilização desde que foi lançada no Brasil, em 2012. A dianteira ganhou faróis, com luzes de condução diurna de LEDs, além de grade e para-choque redesenhados, lembrando bastante a do Cobalt, enquanto na traseira as lanternas agora trazem desenho horizontal e o nicho da placa passou do para-choque, também novo, para a tampa do porta-malas.Por dentro, além de novos revestimentos a Spin exibe novo painel de instrumentos, que passa a exibir velocímetro analógico, de ponteiro, e não mais digital, na antiga tela de fundo azul que também exibia as informações do computador de bordo.

Por falar nessa tela, agora ela está menor e traz fundo preto com dígitos brancos. Além disso, nas versões com sete lugares a segunda fileira de assentos passa a ser deslizante, permitindo aumentar ou diminuir o espaço disponível nela e na terceira fileira. A segunda fileira pode ser movimentada 50 mm para a frente ou 60 mm para trás. Na linha 2019, a minivan passa a oferecer em todas as versões ganchos Isofix para fixação de cadeirinhas infantis, cintos de segurança de três pontos em todos os assentos e apoio de cabeça também na posição central da segunda fileira. A versão Activ abandonou o estepe fixado na tampa do porta-malas, agora deslocado para o assoalho, como já acontecia nas demais configurações. A parte mecânica segue inalterada, mantendo o motor 1.8 flex de 111 cv e 17,7 kgf.m, acompanhado de câmbio manual ou automático, sempre com seis velocidades. No caso da caixa automática, a fabricante diz que ela foi recalibrada para entregar trocas mais suaves. Por ora, a GM decidiu revelar apenas a Spin Activ — o restante da linha será apresentada em evento no começo de julho, juntamente com todos os preços.