Chicago Bulls vence o Cleveland Cavaliers pela NBA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Chicago Bulls venceu o Cleveland Cavaliers na noite deste sábado (10) pelo placar de 99 a 98. A partida foi válida pela temporada regular da NBA.

A temporada não anda bem para Cleveland, que perdeu o seu quinto jogo seguido. A equipe está em último lugar na Divisão Central da liga.

O jogador Zach LaVine foi o cestinha da partida pelo Chicago, com 24 pontos.

Em outro jogo da noite, o Memphis Grizzlies bateu o Philadelphia Sixers pelo placar de 112 a 106, na prorrogação.

Maike Conley foi o cestinha dos Grizzlies com 32 pontos. Pelo Sixers, J.J. Redick foi o principal jogador, com 20 pontos.

Na vitória do Golden State Warriors sobre o Brooklyn Nets, o jogador Kevin Durant comandou a conquista do time com 28 pontos. O jogo terminou com o placar de 166 a 110.

O Dallas Mavericks também jogou e venceu por 111 a 96 o Oklahoma City Thunder, enquanto o San Antonio Spurs ganhou do Houston Rockets pelo placar de 96 a 89.