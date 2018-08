Chico Buarque chega para visita a Lula na carceragem da Polícia Federal em Curitiba

Da Redação Bem Paraná

Com shows marcados para este final de semana em Curitiba, Chico Buarque aproveita para visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na carceragem da Polícia Federal em Curitiba nesta quinta-feira (2). A visita está marcada para as 16 horas e deve durar cerca de duas horas. Chico cheogu à sede da PF, no Santa Cândida, pouco depois das 15h30, e foi tietado por fãs na sua chegada. O cantor e compositor Martinho da Vila também deve participar da visita.

Companheiro histórico de Lula, o compositor Chico Buarque também foi uma das atrações do Festival Lula Livre, que reuniu mais de 50 artistas nos Arcos da Lapa (RJ) pela liberdade do ex-presidente no último sábado (28). A visita tem caráter estritamente pessoal, que marca o reencontro de uma amizade que já acumula 40 anos.

Preso em isolamento, Lula recebe sempre às quintas-feiras a visita de dois amigos. Diversas lideranças políticas, culturais e internacionais já passaram pela Superintendência da Polícia Federal.