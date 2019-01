Chico Pinheiro denuncia perfil em rede social que falava em enforcá-lo junto com 'sua trupe'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Chico Pinheiro, 65, denunciou, nesta sexta-feira (18), em suas redes sociais, o perfil de um suposto professor que falava em enforcar o apresentador do Bom Dia Brasil (Globo) e "sua trupe". "Fico apavorado com sua ameaça de enforcamento", afirmou Pinheiro em sua conta no Twitter.

"Esse Chico Pinheiro e sua trupe devem ser enforcados. Será mais barato. Mentirosos, subservientes, aproveitadores e distorcem os fatos com comentários cretinos (sic)", teria afirmado Luiz Antônio de Lacerda ao comentar um post do Bom Dia Brasil, por meio de um perfil, deletado após a denúncia do jornalista.

Pinheiro postou no microblog um print do comentário e questionou: "O professor é isso tudo mesmo que postou no perfil? Mestre Gestão FGV? Fico apavorado com sua ameaça de enforcamento". "O 'professor' diz que forma coaches na Faculdade de Tecnologia Faesa. É isto mesmo?", continuou o jornalista.

A Faesa respondeu, também pelo Twitter, que ficou surpresa com o tweet do jornalista. "Esclarecemos que esse profissional não faz parte do nosso quadro de professores. Ainda assim, fazemos questão de reforçar que o comentário está em total desacordo com os valores da instituição", afirmou a faculdade.

O F5 tentou contato com o professor que aparecia no perfil citado por Pinheiro, mas ele não foi localizado.

Pinheiro voltou a falar sobre violência contra jornalistas na noite desta sexta: "Muitos ficam expostos a várias formas de violência - verbal, psicológica e até física - pelo simples fato de se colocarem a serviço do interesse público, contrariando poderosos. Cabe à sociedade se mobilizar em sua defesa. É causa da democracia e da civilização".