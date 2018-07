China nega acusações de Trump sobre manipulação da sua moeda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acusada na última sexta-feira (20) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de manipular sua moeda para favorecimento das exportações, a China negou que tenha desvalorizado o yuan artificialmente.

As declarações foram feitas pelo porta-voz do Ministério chinês da Relações Exteriores, Geng Shuang, nesta segunda-feira (23). Segundo ele, o país não tem “vontade alguma de dar apoio a suas exportações com desvalorizações competitivas”.

O governo chinês disse ainda não temer as ameaças de Trump sobre tarifar todas as exportações da China para os EUA.

A moeda chinesa pode flutuar apenas um máximo de 2% frente ao dólar em relação a um curso fixado diariamente pelo Banco Central chinês. Desde abril, o yuan perdeu 8% de seu valor frente ao dólar.