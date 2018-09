China pede à OMC sanções em disputa comercial com os EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A China pedirá à OMC (Organização Mundial do Comércio) na próxima semana permissão para impor sanções aos Estados Unidos, devido ao fato de Washington não observar uma regra em disputa sobre taxas de dumping que a China iniciou em 2013, mostrou nesta terça-feira (11) a agenda de uma reunião.

O pedido deve levar a anos de disputa legal sobre sanções e os valores. No ano passado a China conseguiu um parecer favorável da OMC na disputa, relacionada a várias indústrias, incluindo de maquinário e eletrônicos, com um valor anual de exportações de até US$ 8,4 bilhões.