Chinês pede namorada em casamento na quadra após 1ª vitória em quali da ATP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O dia 22 de setembro se tornou especial para Yecong He. Neste sábado (22), o tenista chinês, 813º colocado no ranking, conquistou a sua primeira vitória em qualificatórios de torneios da ATP ao bater o egípcio Mohamed Safwat (191º) no ATP 250 de Shenzhen. De quebra, ele aproveitou para pedir a namorada em casamento antes de deixar a quadra.

"Preparei o pedido antes de viajar. Não contei isso para muitas pessoas porque eu não queria me pressionar. Pensei que se eu não vencesse hoje, poderia esperar uma próxima oportunidade", disse o chinês ao site da ATP.

"Sou muito feliz por ela sempre me apoiar incondicionalmente. Ela já se aposentou e é professora de natação agora, então não é sempre que ela pode viajar comigo. Por sorte, ela conseguiu alguns dias de folga neste fim de semana. Tudo foi perfeito para o pedido",completou Yecong He.

Antes de ouvir o "sim", Yecong He conseguiu a vitória por 2 sets a 0. Ele venceu o primeiro set por 6 a 3 e ficou com o triunfo após o adversário desistir quando o segundo set estava empatado em 6 a 6.

Depois da vitória e pedido especial, o chinês volta à quadra neste domingo (23) contra o indiano Ramkumar Ramanathan (135º) por vaga na chave principal da competição.