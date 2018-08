Chinesa deverá elevar pagamento por CPFL

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chinesa State Grid deverá pagar R$ 584,7 milhões a mais pelas ações da CPFL Renováveis, segundo determinação de uma superintendência da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Com isso, o total desembolsado pela empresa deverá chegar a R$ 3,55 bilhões -contra os R$ 2,97 bilhões inicialmente propostos.

O preço dos papéis tem sido alvo de uma briga, que já se arrasta há mais de um ano, entre a State Grid e os acionistas minoritários da CPFL Renováveis -entre eles, os fundos Pátria, Arrow, o BTG Pactual e o IFC, do Banco Mundial.

O valor inicialmente oferecido pela State Grid havia sido de R$ 12,20 por ação.

Após uma série de idas e vindas no processo, a State Grid elevou a proposta para R$ 13,81 por ação (o equivalente a R$ 390 milhões a mais), em junho deste ano.

O preço, porém, foi novamente contestado, o que levou à nova determinação da CVM para que a oferta chegasse aos R$ 14,60 por ação da companhia (resultando nos R$ 584,7 milhões adicionais).

Os minoritários comemoraram a decisão, apesar de o valor ter ficado bem abaixo daquele defendido pelos acionistas, que esperavam, no mínimo, o pagamento de R$ 16,69 por ação -o equivalente a R$ 1 bilhão a mais.

Ainda não está claro, porém, se a briga vai chegar ao fim. A State Grid não afirmou se vai recorrer da decisão da CVM.

Os acionistas minoritários tampouco decidiram se vão buscar um aumento do preço.

A briga começou em 2016, quando a estatal chinesa comprou a fatia da Camargo Corrêa e de fundos de pensão no grupo CPFL. O valor total pago foi de cerca de R$ 14,19 bilhões -R$ 25,51 por ação, com um prêmio de 29% em relação ao preço da ação no dia.

A CPFL Renováveis, subsidiária do grupo, veio no pacote. No entanto, o valor oferecido por suas ações apresentava um desconto de 6% em relação ao preço no dia -essa diferença de tratamento entre as ações do grupo e da subsidiária é que levou à reclamação dos acionistas.