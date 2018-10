Chineses terão 20% de refinaria do Comperj, diz Petrobras

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A chinesa CNPC terá uma fatia de 20% da refinaria do Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro), segundo acordo anunciado nesta terça-feira (16) pela Petrobras.

Os chineses ficarão com fatia semelhante também em campos de produção de petróleo na Bacia de Campos.

O acordo prevê a realização de estudos para definir os custos necessários para concluir a obra, paralisada em 2015. A partir do resultado, as empresas formarão uma nova companhia para operar o ativo.

Pensado como um grande complexo petroquímico, o Comperj se tornou alvo de investigações da Operação Lava Jato e teve as obras suspensas por problemas financeiros de fornecedores.

O projeto chegou a ser retirado dos planos da estatal durante o período mais agudo de sua crise. Em julho, a Petrobras anunciou negociações com a CNPC para retomar os estudos.

O acordo prevê a transferência aos chineses de 20% de um conjunto de quatro campos produtores de petróleo na Bacia de Campos, cujo óleo tem características adequadas para o refino no complexo. A Petrobras permanece como operadora dos projetos.

No local da refinaria, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, a Petrobras constrói também uma unidade de tratamento de gás, que receberá a produção do pré-sal.