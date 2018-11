Chiquinho Scarpa diz estar em 'fase do sexo violento' com namorada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O socialite Chiquinho Scarpa, 67, abriu o jogo sobre sexo e o relacionamento de quatro meses com a namorada, a executiva Luana Risério, 32 anos mais jovem. Segundo ele, ambos estão treinando para ter um filho.

"Eu quero ter filho porque preciso ter filho, senão o conde vai para a cucuia. Eu sou o único Scarpa. Se eu não tiver um filho, morre a família. Já conversei, e ela está de pleno acordo", explicou ele em entrevista ao Luciana By Night (RedeTV!) na terça-feira (23).

Ele se diz um homem fiel. "Quando eu estou com uma mulher, não tenho olhos para outras. Sou um homem fiel com amigos, com mulheres e com cachorro. Cachorro tenho um só, não tenho dois", diz.

Ainda sobre o relacionamento, o conde, que já colocou uma mansão no valor de R$ 80 milhões à venda, afirma que está praticamente morando junto com Luana e que a vida sexual dos dois anda muito bem. Para ele, não tem essa de dormir de conchinha. "Não, não, estamos na fase do sexo violento."

Na entrevista para Luciana Gimenez, Scarpa afirmou ainda que descarta qualquer possibilidade de perder sua fortuna. "Não tenho a menor chance de ficar pobre. Não sou burro, eu trabalho. Não devo nada a ninguém, nunca tive uma falência, uma concordata, um processo trabalhista. Minha ficha é limpa", disparou, revelando ainda algumas curiosidades como a de nunca ter andado de metrô ou parcelado uma compra.