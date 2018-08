Chiquinho sofre lesão no joelho e Coritiba amplia crise na lateral

Silvio Rauth Filho

A crise que o Coritiba vive na lateral-esquerda ganhou um novo capítulo nessa quarta-feira (dia 8). O clube informou que Chiquinho, 29 anos, sofreu uma lesão no joelho. A previsão do tempo de recuperação não foi divulgada. “Ele sofreu uma entorse no joelho no treino de ontem e exames complementares confirmaram uma lesão no menisco. Com isso, o meio campista passará por procedimento cirúrgico”, publicou o Coxa, no site oficial.

Chiquinho é ponta, mas vem jogando improvisado na lateral-esquerda. O técnico Eduardo Baptista foi obrigado a mudar após as atuações fracas de William Matheus e Abner nessa posição. Abner está atuando com o elenco sub-23 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Uma outra opção para essa posição seria Henrique Gelain, mas o jogador se recupera de lesão. Em 2018, ele só atuou pelo sub-23 no Brasileiro de Aspirantes – foram quatro partidas. Não chegou a jogar pelo grupo principal.

O lateral-direito Leandro Silva, o zagueiro Geovane e o ponta Iago Dias também estão em tratamento.

O lateral direito Carlos César, 31 anos, está recuperado e pode ser a novidade no sábado, contra o Sampaio Corrêa, no sábado. Ele chegou ao clube em março e, em seguida, sofreu duas lesões. Ainda não estreou pelo Coxa.

Nessa quarta-feira, o técnico Eduardo Baptista treinou novidades na equipe. Uma delas foi Bruno Moraes no lugar de Jonatas Belusso. O meia-atacante Alisson Farias, que foi banco no último jogo, também foi testado entre os titulares no treinamento.

A escalação para sábado segue indefinida. Um provável time é Wilson; Rodrigo Ramos (Carlos César), Romércio, Rafael Lima e William Matheus (Abner); Vitor Carvalho e Uillian Correia; Guilherme Parede, Yan Sasse e Alisson Farias; Jonatas Belusso (Bruno Moraes).