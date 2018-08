Chitãozinho e Xororó cantam clássicos em Barretos e falam sobre filme inspirado neles

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chitãozinho e Xororó fizeram um show cheio de clássicos da dupla, na noite deste sábado (25), na Festa do Peão de Barretos. Em meio à apresentação, eles divulgaram um clipe com várias participações e uma mensagem de união às vésperas das eleições presidenciais.

Antes de subir ao palco, os sertanejos falaram estar felizes pelos ingressos terem se esgotado há dias. "Cada vez que a gente vem é uma sensação diferente, pois é um show diferente, repertório diferente, a gente fica ansioso para mostrar novidades", afirmou Chitãozinho.

"Também tem um gostinho diferente em Barretos, que é a multidão que sempre atrai pessoas de todos os lugares", completou Xororó. "É um orgulho morar num país realmente sertanejo. Aqui é a prova de que a musica sertaneja é a música da preferência do povo brasileiro", completaram.

O show da dupla começou por volta das 23h e durou cerca de uma hora com músicas como "Evidências", "Brincar de Ser Feliz", "Bailão de Peão" e "Caipira", além de "Como Nossos País", que fez sucesso na voz de Elis Regina, e "Era Uma Vez", de Kell Smith.

A dupla também apresentou um clipe durante o show, com a participação de Luan Santana, Sandy, Alcione, Marcos e Belutti, Ivete Sangalo, Michel Teló, entre outros. A música trazia uma mensagem de união, enquanto a dupla lembrou a aproximação e a necessidade do voto consciente.

Os irmãos ainda receberam o ator Nelson de Freitas, que esteve recentemente na novela "Tempo de Amar" (Globo), falando sobre eleições. Ele afirmou que "não podemos ficar nas mãos de meia dúzia de pessoas" e que "podemos escolher melhor do que temos escolhido recentemente".

Freitas, que também se apresentou nesta sexta (24) na Festa de Barretos, entregou a Chitãozinho e Xororó o prêmio de melhor dupla sertaneja do país. Ele também puxou uma palhinha de "Evidências" com os dois.

FILME

A dupla, que já tem quase 50 anos de estrada também comemorou o lançamento do filme "Coração de Cowboy", inspirado na vida dos músicos e que chega aos cinemas no dia 27 de setembro.

"É uma homenagem que o diretor, Gui Pereira, resolveu fazer pra gente -ele conhece a gente desde menino- e quando vimos ganhando forma, vimos também que ele era mesmo muito bom. Para nossa surpresa, está ganhando vários prêmios, inclusive nesta sexta ganhou prêmio de melhor filme nos Estados Unidos.

Também neste sábado, se apresentaram na arena principal da Festa de Barretos Henrique e Juliano, Cat Dealers e Gusttavo Lima. Este último, é o embaixador da festa pelo ano seguido.

No ano passado, Gusttavo Lima fez um show histórico, de cinco horas de duração, com direito a convidados e até um churrasco no palco. Neste ano, ele aproveitou sua participação para gravar um novo DVD.