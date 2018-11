Chitãozinho & Xororó retornam a Curitiba com a turnê 'Evidências'

Redação Bem Paraná com assessoria

Devido ao enorme sucesso de público, os ícones da música brasileira Chitãozinho & Xororó retornam a Curitiba para apresentação no dia 09 de novembro, sexta-feira, com a turnê “Evidências” no Teatro Positivo. A primeira gravação de Evidências aconteceu ha quase trinta anos. A canção de sucesso de Chitãozinho & Xororó virou tema de turnê com ingressos esgotados por onde passou, e, assim como a música, conquistou cada cidade por onde passou. Em Curitiba a dupla esgotou o Teatro Positivo em 11 de maio deste ano, e agora retorna para a alegria dos fãs. Evidências é considerada umas das canções sertanejas mais famosas, o hit virou referência de Chitãozinho e Xororó, marcando o romantismo das músicas dos anos 90.

O show é cercado de efeitos especiais e um cenário marcante com a apresentação de grandes sucessos da carreira como: “No Rancho Fundo”, “Fio de Cabelo”, a emocionante “Se Deus Me Ouvisse” e “Nuvem de Lágrimas”, “Fogão de Lenha” e “Chovendo na Roseira”. O grande ápice da apresentação é, certamente, “Evidências”, que tem um papel importante dentro do show.

A apresentação acontece no dia 09 de novembro (sexta-feira) às 21h15 (abertura das portas às 20h15) no Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido). Os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos (https://www.diskingressos.com.br/evento/8375/09-11-2018/pr/curitiba/chitaozinho-e-xororo) ou (41) 3315-0808. Valores: R$190,00 a R$700,00 com opções de meia-entrada (Estudantes, Idosos, Doadores de Sangue, Professores, Portadores de Necessidades Especiais, Portadores de Câncer) e descontos promocionais (Cartão Fidelidade Disk Ingressos, Programa de Benefícios do Teatro Positivo, Associados OAB com carteirinha funcional OAB/PR, Funcionários da CAA/PR e OAB/PR, Bônus Flyer Curitiba Cult, Clube Gazeta do Povo e Colaboradores Grupo Massa). Descontos não cumulativos. Não se aplicam a outros descontos concedidos por Lei e outras promoções. A produção e realização é da RW 7 Production & Entertainment e Massa Play. Saiba mais em http://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment. Mais informações sobre Chitãozinho & Xororó: http://www.chex.com.br.

Serviço:

Chitãozinho & Xororó retorna a Curitiba com o grande sucesso Turnê Evidências que emocionou a todos

Ingressos: Setor Azul: R$190,00 (R$95,00 meia-entrada) + taxa; Setor Laranja: R$280,00 (R$140,00 meia-entrada) + taxa; Setor Amarelo: R$300,00 (R$150,00 meia-entrada) + taxa ; Setor Verde: R$340,00 (R$170,00 meia-entrada) + taxa; Setor Rosa: R$600,00 (R$300,00 meia-entrada) + taxa; Setor Marrom: R$700,00 (R$350,00 meia-entrada) + taxa.

Meia-entrada: Estudantes, Idosos, Doadores de Sangue, Professores, Portadores de Necessidades Especiais, Portadores de Câncer.

Descontos promocionais: Cartão Fidelidade Disk Ingressos (para o titular e 3 acompanhantes), Programa de Benefícios do Teatro Positivo (para o titular e 1 acompanhante), Associados OAB com carteirinha funcional OAB/PR (para o titular e 1 acompanhante), Funcionários da CAA/PR e OAB/PR com apresentação do crachá (para o titular e 1 acompanhante), Bônus Flyer Curitiba Cult, Clube Gazeta do Povo e Colaboradores Grupo Massa. Descontos não cumulativos. Não se aplicam a outros descontos concedidos por Lei e outras promoções.

