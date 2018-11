Chris Martin e Dakota Johnson esperam o primeiro filho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, e a atriz Dakota Johnson estão esperando o primeiro filho após um ano de namoro, segundo o site americano TMZ.

O casal organizou, na casa do cantor, uma festa no domingo (7) para revelar que o bebê é um menino. Entre os convidados estavam a atriz Melanie Griffit, mãe de Dakota, Julia Roberts e Sean Pean.

Um representante da atriz, no entanto, nega que ela esteja grávida, e afirma que a festa celebrou o aniversário de Dakota, que completou 29 anos na quinta (4).

Este seria o primeiro filho da atriz, que foi estrela do filme "Cinquenta Tons de Cinza". Já Martin é pai de Apple, 14 anos, e Moses, 12 anos, do seu casamento com a atriz Gwyneth Paltrow.

Gwyneth, aliás, também mostra que sua vida seguiu em frente. Ela casou-se recentemente com o produtor americano Brad Falchuk.