Christina Aguilera parabeniza Lady Gaga por desculpas por parceria com R. Kelly

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lady Gaga, 32, desculpou-se pela sua colaboração com o músico R. Kelly em 2013, no single "Do What U Want" e prometeu remover a música de plataformas de streaming, além de nunca mais trabalhar com o artista novamente.

A cantora americana Christina Aguilera, 38, nesta sexta (11), usou sua conta no Twitter para parabenizar Gaga por "fazer a coisa certa.

No post, Aguilera compartilhou uma foto onde as duas dividem o palco na final de uma edição do reality show The Voice, em 2013, cantando justamente "Do What U Want".

"É legal ver que a versão dessa música que eu fiz com Lady Gaga está nas paradas de sucesso novamente - isso é um lembrete de mulheres mantendo-se unidas - e não deixando que um homem se aproprie de uma grande canção/momento", escreveu Aguilera na legenda da foto.

"Na verdade, a mensagem dessa canção continua sendo a de que, apesar de você ter tido o meu corpo, você nunca terá meu coração, minha voz, minha vida ou minha mente", continuou Aguilera.

"Sendo eu mesma uma sobrevivente de predadores, essas palavras falam comigo, e por isso eu fiz a canção", disse.

"Eu abraço todas as sobreviventes de violência sexual, doméstica e de abusos em um lugar especial em meu coração, e também você Lady Gaga, por fazer a coisa certa!", conclui a cantora.

Após colaborar com R. Kelly na versão original de "Do What U Want", Gaga criou uma versão de estúdio alternativa da faixa, com Aguilera assumindo a segunda voz.