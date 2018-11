'Churchill venceu a guerra, mas não a eleição', diz Temer sobre Meirelles

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com o candidato do MDB, Henrique Meirelles, mal nas pesquisas de intenção de voto, o presidente Michel Temer fez um afago ao seu ex-ministro da Fazenda e diz que "ele fez um papel muito bonito" na campanha eleitoral.

"Ele fez seu papel, um papel muito bonito, interessante, e que revelou seriedade em todos os momentos em que ele se manifestou. É uma pessoa que tem currículo e já provou isso em várias oportunidades", disse. "O fato de ter votos ou não ter votos é assim mesmo. Churchill ganhou a guerra e não ganhou a eleição", completou, em referência a Winston Churchill, que foi primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, mas cujo partido perdeu as eleições em seguida.

Temer disse ainda que Meirelles conseguiu baixar a inflação e reduzir os juros. "Ele fez papel de pregação muito oportuno durante a campanha eleitoral", afirmou.

O presidente falou à imprensa após uma visita ao Centro Integrado de Comando e Controle, criado pelo Ministério da Segurança Pública para acompanhar possíveis ocorrências durante a votação deste domingo.

Segundo Temer, contato com autoridades de outros Estados mostra que as votações deste domingo ocorrem com "tranquilidade absoluta".

"O efetivo que está trabalhando é um efetivo extraordinário e não tivemos mais que 300 e poucas prisões", afirmou. "Em um universo de 140 milhões de eleitores, o povo brasileiro está exercendo ordeiramente sua cidadania, dando por meio do voto uma procuração aqueles que vão dirigir o nosso país."

Ele também definiu as eleições como um "grande momento" para o país e "um dia inaugural de uma pacificação e uma harmonia extraordinária".

Questionado sobre o cenário e desafios das eleições deste ano, o presidente classificou como inevitáveis "as falsidades que se alardeiam nas redes sociais", mas disse que o país tem dado um exemplo. Para ele, as mudanças nas regras de financiamento eleitoral trouxeram menos tempo e dinheiro aos candidatos, "o que foi útil".

Temer disse ainda que pretende acompanhar a apuração dos votos acompanhado de ministros no Palácio do Alvorada. Mas evitou comentar a expectativa para os resultados. "Vamos esperar", disse. Segundo ele, o encontro com os ministros ocorre para discutir o cenário do país. "Vale a pena discutir mais do que nunca o Brasil de hoje".