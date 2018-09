Chuva acaba com ato pró-Bolsonaro em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva apertou, e apoiadores de Jair Bolsonaro anunciaram o fim do ato em apoio aos presidenciável.

Eles afirmaram que se tratava de um compromisso com a Polícia Militar.

Os organizadores estimaram o público em mais de um milhão de pessoas. A PM não deu estimativas de público.

O público, no entanto, era muito menor ao do protesto organizado por mulheres em São Paulo, no sábado (29).

Na ocasião, a estimativa das organizadoras foi de 500 mil pessoas.