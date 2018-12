Chuva causa alagamentos em SP e desaloja famílias no interior do estado

Folhapress

SÃO PAULO E RIBEIRÃO PRETO, SP, (FOLHAPRESS) - A forte forte que caiu sobre várias regiões de São Paulo nesta quarta (17) causou 51 pontos de alagamentos e a queda de 52 árvores na capital paulista. Em Ribeirão Preto, no interior do estado, 179 pessoas de 43 famílias ficaram desalojadas. O temporal alagou ruas, destruiu asfalto e provocou o desligamento de semáforos e acidentes de trânsito.

As regiões mais atingidas em Ribeirão Preto foram o centro da cidade e a zona norte. Na favela Locomotiva, famílias deixaram suas moradias -algumas precisaram sair com o uso de botes do Corpo de Bombeiros- e estão sendo encaminhadas desde o início da tarde ao Parque Permanente de Exposições da cidade.

"Foi tudo muito rápido, foi praticamente o tempo de sair de casa", disse o comerciário Jeferson Santos, que ajudou a família e vizinhos a juntarem roupas e objetos conforme a água avançava.

Pelo menos quatro acidentes foram registrados durante a chuva, inclusive um engavetamento no viaduto Jandyra de Camargo Moquenco, na região central, e um na rodovia Anhanguera -que provocou congestionamento de dois quilômetros, segundo a polícia.

Na rua Niterói, no bairro Lagoinha, parte do asfalto foi destruída devido às fortes chuvas. O local já foi limpo pela Secretaria da Infraestrutura, mas o asfalto só será aplicado novamente no local após as condições climáticas permitirem.

Dois pontos da Via Norte ficaram alagados e tiveram o trânsito interrompido, nos cruzamentos com a rua Orunmilá e com a avenida General Euclides Figueiredo. Interrupções no trânsito também atingiram os bairros São Sebastião, Jóquei Clube e Vila Elisa e semáforos deixaram de funcionar em pelo menos cinco locais da cidade.

O córrego Retiro Saudoso, um dos que cortam a cidade, transbordou e interditou o tráfego de veículos da avenida Francisco Junqueira, uma das principais vias de Ribeirão.

De acordo com a Defesa Civil de Ribeirão, apesar de a chuva ter sido intensa, não houve situações de risco de morte para os moradores, mesmo nas regiões mais atingidas.

Já na capital paulista, de acordo com os bombeiros, os principais pontos de enchentes foram registrados em Santo Amaro, na Vila Formosa, Mooca e Vila Prudente.

A chuva também afetou o transporte público na capital paulista. Usuários da linha 5-lilás postaram nas redes sociais uma enxurrada invadindo as plataformas da estação Adolfo Pinheiro. Quem precisou utilizar a estrutura, entregue em 2018 e administrada pela ViaMobilidade, ficou sem proteção contra a chuva entre o embarque e o desembarque.

Importantes avenidas como a Nações Unidas, na pista sentido a Castello Branco, e a Interlagos, em ambos os sentidos, chegaram a ter o trânsito interrompido devido aos alagamentos. Elas começaram a ser liberadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) por volta das 18h.

Um motorista ficou preso dentro de seu veículo após a queda de uma árvore na avenida Guarapiranga. Os bombeiros precisaram ir ao local para prestar socorro e retirá-lo do carro. Apesar do susto, ele não ficou ferido. No Campo Belo outra árvore caiu sobre três carros, mas também não houve vítimas.

A vila Prudente, na zona leste, e o Jabaquara, na zona sudoeste, chegaram a registrar queda de granizo.

Por volta das 17h45 o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE) emitiu um alerta indicando o transbordamento do córrego Zavuvus, na altura da Praça Tuney Arantes, que foi normalizado por volta das 18h15.

As zonas sul, leste, sudoeste, leste e centro, que entraram em estado de alerta de enchentes após às 16h, ainda eram monitoradas no início da noite desta quarta.

De acordo com o Climatempo, são previstos temporais em outras áreas da cidade onde ainda não choveu.

Segundo o CGE, as fortes pancadas de chuva ocorreram devido a áreas de instabilidade formadas pelo calor e a alta disponibilidade de umidade na atmosfera. "Nas próximas horas o tempo segue instável com chuvas na forma de pancadas", informou nota do centro de emergências.

Na quinta (18) o dia volta a amanhecer quente e com sol, mas há previsão de novos temporais no fim da tarde e início da noite, que devem causar mudança nas temperaturas para o fim de semana. Os termômetros estarão entre 18º C e 23º C.