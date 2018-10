Chuva chega a Curitiba e a noite começa mais cedo nesta terça-feira

Da Redação Bem Paraná com sites

A noite chegou mais cedo em Curitiba nesta terça-feira (2). Pouco antes das 17 horas, o céu ficou encoberto, com nuvens escuras e chuva na Capital. Com isso, as luzes da iluminação pública nas ruas se acenderam. O pôr do sol estava previsto apenas para as 18h18 neste dia.

Um eixo frontal de instabilidade atinge toda a região, e no interior também chove. Na Capital a instabilidade vem acompanhada por descargas atmosféricas. A chuva deve seguir pela noite, mas não é volumosa por enquanto.