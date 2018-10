Chuva dá uma trégua, mas temperaturas devem cair nos próximos dias

Da Redação Bem Paraná

Depois de dias seguidos com céu encoberto e chuvas esporádicas, o tempo deve ficar mais estável nos próximos dias no Estado e na Capital. Porém, nada vem de graça. Se a chuva dá uma trégua, as temperaturas têm previsão de baixa. Nesta quinta-feira (4), a máxima em Curitiba não deve passar dos 23ºC, mas na sexta (5) e no sábado (6) mal chegam aos 15ºC. O domingo (7) também deve ter temperaturas amenas e chuva em algumas regiões.

Na quarta-feira (3), o tempo ficou instável a maior parte do dia na Capital, com chuviscos durante a tarde. Mas foi durante a madrugada e a manhã que ela veio mais forte. A Setran registrou queda de galhos e árvores em bairros da cidade. No Pilarzinho, um deslizamento deixou em risco uma moradia.

A chuva também atingiu setores no Norte e Noroeste durante toda a tarde. Hoje, ainda há possibiliade de chvua mais forte nesta região. A partir da tarde de sábado uma nova frente chega ao Paraná com mais chuva.