Chuva deixa o Rio de Janeiro em estágio de atenção

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas fortes que caíram no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (26) deixaram a cidade em estágio de atenção. Segundo o Centro de Operações da prefeitura, a cidade entrou em atenção às 23h40 de de domingo (25). As informações são da Agência Brasil.

Riscos de deslizamentos de terra provocaram o acionamento de sirenes de alerta em três comunidades da região de Jacarepaguá no início da madrugada e em duas da zona sul (Chapéu Mangueira/Babilônia e Cabritos) já pela manhã.

Pontos de alagamento foram registrados em várias regiões da cidade. A chuva foi mais forte na região do Leblon, Rocinha e Jardim Botânico. Na Rocinha, chegou a chover 32 milímetros (mm) das 6h30 às 7h30 desta segunda.