Chuva deve chegar a Curitiba a partir desta terça-feira

Redação Bem Paraná com assessoria

A temporada de secas chegou pra valer na região de Curitiba. Segundo os registros meteorológicos não chove em Curitiba desde o dia 27 de junho. Com isso, o nível de água da Repressa da Vossoroca, em Tijucas do Sul, na Regição Metropolitana de Curitiba, está em 13% da capacidade e, se não chover nos próximos dias, a estimativa é de que o nível de água baixe 10 centímetros por dia.



Nesta semana há possibilidade de chuva na Capital entre a quarta-feira e o sábado, mas tudo vai depender das condições do vento do Oceano Atlântico e trânsito das massas de ar quente, que chegam do Norte do Pais e das massas de ar frio que sobem do Sul.

Regiões como o Norte e Noroeste do Estado vivem uma situação mais dramática, já que estão sem chuvas por um período bem maior. A estiagem pode afetar algumas culturas.

Esta semana deve ser de temperaturas mais baixas em Curitiba e na parte Sul do Paraná. Ontem, os valores máximos na casa dos 15ºC e sensação de frio durante quase todo o dia. De hoje até o final desta semana as temperaturas oscilam entre mínimas de 10 a 14 graus e a máximas entre 14 e 23 graus. Mas, é no final do mês que está prevista a entrada de uma massa de ar mais fria que deixa a Capital gelada.